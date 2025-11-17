Zen, droga in un sottoscala: padre e madre liberi, il figlio ai domiciliari

Il giovane scagiona i genitori

PALERMO – Padre e madre liberi, il figlio ai domiciliari. Tutti e tre furono arrestati per droga lo scorso 3 novembre durante uno dei controlli straordinari dei carabinieri allo Zen.

I militari bussarono all’abitazione di via Rocky Marciano dove vivono Giuseppe Di Masi, la moglie Calogera Chiarenza e il figlio Gabriel.

Zen: 3,5 chili di droga nel magazzino

Spontaneamente consegnarono 1040 euro in banconote da 20 prelevate in camera da letto. Dentro il water c’era una dose di hashish da un grammo. Era una spia di qualcosa di più grande. La perquisizione fu estesa in un magazzino nel sottoscala chiuso con un lucchetto. C’erano 35 panetti di hashish per un totale di tre chili e mezzo di droga. Da qui l’arresto in flagranza di reato.

Il figlio scagiona i genitori

Il figlio ha scagionato i genitori, spiegando che erano all’oscuro della presenza della droga. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura cautelare soltanto per il giovane. La Procura ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame che però ha confermato la decisione del Gip. Padre e madre, assistiti dagli avvocati Mauro Torti e Corrado Nicolaci, restano indagati a piede libero.