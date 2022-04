Palermo, Ztl: dal primo maggio cambiano gli orari

Rimarranno in vigore fino al 31 ottobre

PALERMO – La Polizia Municipale ricorda i nuovi orari ZTL in vigore dal 1 maggio al 31 ottobre: dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 8-20; il venerdì nelle fasce orarie 8-24; il sabato nelle fasce orarie 0,00-6 e 20-24; la domenica nella fascia oraria 0,00-6. In pratica, la Ztl notturna, anziché iniziare alle ore 23, scatterà dalle ore 20. Pertanto, il venerdì, la Ztl inizierà alle ore 8 e terminerà alle ore 6 del sabato. La notturna del sabato, invece, inizierà alle ore 20 per terminare alle ore 6 della domenica. Restano confermatati gli orari della ZTL, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8 alle ore 20.