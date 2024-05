Pallanuoto, l’Ortigia inizia a muoversi sul mercato: preso Campopiano

"Ho scelto Siracusa perché è una società ambiziosa"

SIRACUSA – Il Circolo Canottieri Ortigia annuncia ufficialmente il primo rinforzo per la stagione 2024/2025: in biancoverde arriva Eduardo Campopiano, proveniente dalla RN Savona. Campopiano è un attaccante mancino, classe 1997.

Nato a Salerno, è cresciuto nelle giovanili del Circolo Nautico Salerno per poi passare alla Canottieri Napoli, dove con la formazione Under 20 ha vinto due campionati italiani nel 2014 e nel 2015. Aggregato alla prima squadra, nel 2013 fa il suo esordio in Serie A1.

Nel 2019 si trasferisce a Savona, con la quale, nella scorsa stagione, ha disputato la finale di LEN Euro Cup. Eduardo Campopiano ha militato nelle nazionali giovanili, vincendo un bronzo agli Europei Under 17 nel 2013 e un argento agli Europei Under 19 nel 2016, un argento ai Mondiali Under 20 nel 2015, un bronzo alle Universiadi 2017 e due ori alle Universiadi 2019 e 2023. Il mancino salernitano è stato anche convocato per alcuni collegiali con la Nazionale assoluta.

Campopiano: “Felice di essere all’Ortigia”

Ecco le prime parole di Campopiano da giocatore biancoverde: “Ho scelto l’Ortigia perché è una società ambiziosa. Lo ha dimostrato negli ultimi anni, ma comunque storicamente è una società molto solida, che calca il palcoscenico della Serie A1 e quello internazionale da decenni. Sono molto felice di farne parte e voglio ringraziare per questo la dirigenza, perché mi ha voluto fortemente”.

“Il mio augurio è quello di raggiungere il massimo possibile, spingere il più in alto possibile l’Ortigia e, personalmente, di migliorarmi ancora come giocatore, come atleta”. Infine un messaggio ai tifosi biancoverdi: “Ci tengo a salutare calorosamente i miei nuovi tifosi, non vedo l’ora di vederli in piscina, incontrarli e intraprendere questa avventura”.