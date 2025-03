Pallanuoto, il TeLiMar Palermo perde il derby contro la Nuoto Catania

Decisivo l'ultimo quarto del match

Ultimo quarto da dimenticare per il TeLiMar Palermo che alla piscina “Francesco Scuderi” perde 11-13 contro i padroni di casa della Nuoto Catania. La partita era valida per la quartultima giornata della regular season di Serie A1 di pallanuoto.

Dopo il minimo svantaggio iniziale, in realtà, si mette bene per il Club dell’Addaura, che riesce a portarsi avanti di due reti già nel primo periodo. Gli uomini di Dato, però, restano concentrati e si portano subito sotto. Batti e ribatti nel secondo tempo, con gli etnei che in un paio di occasioni provano a ribaltarla.

Nel momento forse più delicato del match, invece, a prevalere sembrano gli uomini guidati da Gu Baldineti, che, oltre a due rigori, parati da Rossi, sprecano, però, l’occasione di portarsi sul +3. Ne approfitta subito la Nuoto Catania, trascinata dal pubblico di Zurria e con un micidiale break di 4 a 0 negli ultimi 8’ di gioco riescono a tornare alla vittoria, che in un derby vale doppio.

“Abbiamo condotto il match per tre tempi pur sbagliando, oltre ai due rigori, tantissimo in attacco – dice Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar, a fine gara -. Merito alla mai doma Nuoto Catania, che ha tenuto sino alla fine, approfittando di ulteriori nostri errori in attacco, mettendo dentro quattro palloni determinanti negli ultimi minuti, agguantando una vittoria meritatissima. Dobbiamo ora guardare avanti, con un calendario che non è agevole, contro tre squadre sopra di noi in classifica, cercando di fare il massimo”.