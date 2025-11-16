Pallanuoto: il TeLiMar lotta alla pari, il Posillipo passa solo dal dischetto

"Questa è stata la reazione che volevamo", commenta a caldo Nicolas Saveljic

Il TeLiMar sfiora l’impresa contro il CN Posillipo, ma cede ai rigori dopo una gara combattuta e ricca di colpi di scena. Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini, nell’ottava giornata del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto, finisce 10-10 dopo i quattro tempi regolamentari e 12-13 ai rigori.

Sotto 0-3 in avvio, il Club dell’Addaura ribalta il punteggio e conduce fino agli ultimi secondi, prima di subire il pareggio e arrendersi nella lotteria dei tiri dai cinque metri. Decisivi gli errori di Giliberti e Vucurovic, con Massaro, che ferma Renzuto, protagonista tra i pali durante il match.

Al di là del risultato – 1 punto per il TeLiMar, 2 per i campani – però, viene fuori la reazione che tutti si aspettavano dopo la brutta sconfitta in casa della Canottieri la scorsa settimana. Sabato prossimo ancora in casa, con i palermitani che ospiteranno la De Akker Bologna.

“Questa è stata la reazione che volevamo – commenta a caldo il centrovasca Nicolas Saveljic, autore di quattro reti – dopo la brutta sconfitta di Napoli. Prima di tutto, voglio fare i complimenti alla squadra per la grande partita. È un punto importante conquistato contro un avversario di valore. Ai rigori può succedere di tutto, purtroppo ne abbiamo sbagliati due, ma guardiamo avanti. La stagione è lunga e ciò che conta davvero è l’energia che abbiamo portato in vasca”.

“Siamo stati aggressivi e concentrati per tutta la gara. È stata una partita decisa da un solo gol e abbiamo risposto nel modo giusto dopo non aver giocato come volevamo contro la Canottieri. Questo deve diventare il nostro nuovo standard, il modo in cui affrontiamo ogni singolo obiettivo. Ora ci aspetta Bologna, di nuovo in casa. Cerchiamo di vivere un giorno alla volta. Domani ci riposiamo dopo una gara molto dispendiosa, poi da lunedì si torna al lavoro. Siamo entusiasti, ogni partita in casa è speciale grazie al nostro pubblico. Voglio ringraziare tutti, in particolare i bambini che sono venuti a sostenerci, e tutta la comunità di Palermo e del TeLiMar. Siamo pronti a ripartire”, ha concluso Saveljic.