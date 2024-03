Pallavolo, l’Akademia Messina vola ai playoff: battuta Cremona in tre set

Coach Bonafede: "Vogliamo vedere più gente al palazzetto, i messinesi non ci hanno adottato"

MESSINA – Nel secondo turno di ritorno della Pool Promozione del campionato di Serie A2 di pallavolo femminile, l’Akademia Sant’Anna Città di Messina batte Cremona in tre set e conquista la matematica qualificazione alla fase successiva con tre giornate di anticipo. Le messinesi volano così alle semifinali play-off, in programma ad inizio Aprile, per giocarsi la promozione.

Le siciliane si confermano al terzo posto in classifica e adesso metteranno nel mirino la seconda poltrona. Ottima prova delle ragazze a Cremona in ogni fondamentale, con particolare esaltazione della correlazione muro-difesa, quasi ineguagliabile in termini di risultati raggiunti. Un fattore che di qui alla fine della stagione potrà fare la differenza sia negli scontri di alta classifica che nei successivi per la A1.

In conferenza stampa post-gara, queste le dichiarazioni del coach delle messinesi Fabio Bonafede: “È la serata giusta per chiarire alcuni aspetti. Messina non era favorita alla vigilia. A detta di tutti gli esperti d’Italia poteva collocarsi tra il quinto e sesto posto. La squadra lavora tutti i giorni e vorrei fossero riconosciuti i giusti meriti al nostro lavoro quotidiano. La classifica è un miracolo. Se abbiamo maggiore fisicità facciamo più fatica degli altri a difendere. Il campionato di Serie A2 si vince con grande organizzazione muro-difesa, non tanto l’ace diretto in battuta, situazione in cui dobbiamo mettere dentro in campo la fisicità e paghiamo questo con la ricezione”.

“Non molliamo ne quando vinciamo ne quando perdiamo – prosegue Bonafede -. Il miracolo che vogliamo è vedere più gente al palazzetto. I messinesi non ci hanno adottato; non vedo un grande pubblico e mi piacerebbe imparare non solo a vincere insieme ma anche a perdere insieme. A quel punto Messina potrà ambire alla A1 e imparerà a godersi quello che ha, una squadra fantastica. Bisognerebbe avere l’umiltà di dire che gli altri sono stati più forti”.