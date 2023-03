I carabinieri analizzano i precedenti della vittima

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) – Si indaga sul tentato omicidio di un bracciante agricolo quarantaquattrenne di Palma di Montechiaro (Agrigento), ferito questa mattina con un colpo di arma da fuoco al collo mentre si trovava a bordo della sua Fiat Punto. L’agguato è avvenuto poco prima delle sette lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio di Palma.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato affiancato da un’altra auto da cui sarebbero stati esplosi diversi colpi. La vittima, raggiunta al collo da un proiettile, ha perso il controllo del veicolo terminando la sua corsa fuori strada contro un guardrail. Il commando, invece, si è allontanato ad alta velocità. Il quarantaquattrenne è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove adesso si trova ricoverato.

Ricoverato in ospedale

L’uomo è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i militari della Compagnia di Licata. Sconosciute, al momento, le cause dell’agguato. La vittima ha precedenti penali di scarso rilievo e non sembra inserita in contesti di criminalità organizzata. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta con le indagini che sono coordinate dal sostituto procuratore Sara Varazi.