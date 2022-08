Pantelleria, inferno di fuoco: paura e case evacuate

L'isola brucia. Il drammatico tweet. FOTO E VIDEO.

Sono ore di terrore, di persone in fuga, di fiamme e cenere, secondo i drammatici dispacci che arrivano. Un incendio è divampato a Pantelleria nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate, riferisce l’agenzia Ansa. Tra le ville sgomberate ci sarebbero anche quella del giocatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani.

“Dopo una estate torrida e piena di incendi, questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima”. Così in un drammatico tweet la giornalista Myrta Melino. La foto pubblicata sui social è un drammatico resoconto di quello che sta accadendo.

Sono giorni caldissimi, giorni a rischio che possono favorire l’opera criminale dei piromani. E’ stata una lunga giornata difficile anche nel palermitano. Con sette roghi nella zona di Partinico, Misilmeri, nel parco dei Sicani. Fiamme sono divampate a Casale Belmonte Mezzagno, Pizzo Garibaldi ad Alia e contrada Marino a Prizzi. E’ ancora un’estate di fuoco.

Aggiornamenti

Ecco gli aggiornamenti battuti dalle agenzie sulla situazione a Pantelleria.

“Un vasto incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per fermare l’avanzata delle fiamme”. Così in un tweet i vigili del fuoco, in azione a Pantelleria dove si è sviluppato un incendio con diverse abitazioni sgomberate, tra cui quella dello stilista Giorgio Armani, fuggito assieme ad alcuni amici che stava ospitando. (ansa)

L”incendio scoppiato a Pantelleria da alcune ore impegna i forestali sono impegnati sul versante nord della Cuddia di Gadir. I volontari comunali, invece, stanno operando sul versante mare. Alle 23 dovrebbero partire per l’isola col traghetto da Mazara del Vallo diverse squadre della Protezione civile. (ansa)

Chi può sta salendo sulle barche e sui gommoni per allontanarsi il più possibile, mentre le fiamme alte illuminano la notte di Pantelleria, che sta bruciando per un vasto incendio. Il vento di scirocco sta rendendo difficile gli interventi dei vigili del fuoco. Le ville e i dammusi più vicini al fronte del fuoco sono state sgomberate, tra cui quella dello stilista Giorgio Armani che stava ospitando alcuni amici quando ha dovuto abbandonare di gran corsa la sua dimora, a bordo di suv per raggiungere la costa e salire sulla barca. La Capitaneria di porto ha fatto salire sulle proprie motovedette alcuni turisti in fuga. (ansa)

Nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale dove è divampato l’incendio che sta mandando in fumo ettari di vegetazione a Pantelleria e sta minacciando le abitazioni è stato interrotto il servizio di fornitura elettrica. A fuoco anche alcuni pali della luce. Il Comune di Pantelleria sta utilizzando tre autobotti a sostegno delle squadre antincendio che stanno fronteggiando le fiamme alimentate dal vento di scirocco. (ansa)

