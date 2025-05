Paolo Guido è il neo procuratore di Bologna, era aggiunto a Palermo

È l'artefice dell'arresto di Matteo Messina Denaro

PALERMO – Il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido è il nuovo procuratore di Bologna. Lo ha deciso oggi il plenum del consiglio superiore della magistratura.

Guido ha ottenuto 15 voti contro i 12 della concorrente, rosa raffa, ex procuratore aggiunto a Messina. 58 anni, originario di Cosenza, Paolo Guido ha trascorso tutta la sua carriera in magistratura a Palermo. Laureato a Roma, è entrato in procura, come pubblico ministero, nel 1997.

Per anni si è occupato di indagini relative ai reati contro la pubblica amministrazione, poi è passato alla direzione distrettuale antimafia dove ha coordinato le inchieste prima sulle cosche palermitane, poi sui clan trapanesi e sulla cattura dell’ex latitante Matteo Messina Denaro.

Guido è l’artefice dell’arresto del capomafia di Castelvetrano, finito in manette il 16 gennaio del 2023.