Papa Francesco, il pellegrinaggio dei fedeli catanesi in Vaticano

Monsignor Luigi Renna e l'ultimo saluto al pontefice

CATANIA – “Ieri, nel primo giorno del pellegrinaggio diocesano, l’arcivescovo con i pellegrini, dopo la celebrazione Eucaristica a Santa Maria in Traspontina sì sono recati nella Basilica Vaticana per dare il proprio saluto orante a papa Francesco, e portargli il grazie della nostra Chiesa di Catania per averci confermato nella fede ed indicato nuove strade e stili per la missione”.

Il resoconto è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Catania, assieme a due foto dalla Basilica di San Pietro. Il pellegrinaggio diocesano, guidato da monsignor Luigi Renna, era stato già deciso da tempo, ma nessuno avrebbe mai immaginato una coincidenza simile.

Papa Francesco è lì, nella sua bara, per l’ultimo saluto. I pellegrini catanesi saranno a Roma anche sabato. In tempo per le esequie. Intanto anche altri sacerdoti etnei sono lì a Roma a omaggiare il pontefice. Abbiamo raggiunto telefonicamente don Alfio Carbonaro, che proprio nei primi anni del pontificato di Bergoglio era lì, nella Capitale.

“Sono stati anni di grandi impulso pastorale e carità” ricorda. “L’impegno concreto per i poveri e la loro assistenza restano delle pagine importantissima del pontificato. Voleva – ci dice – che nessuno rimanesse indietro, che nessuno venisse lasciato solo”.