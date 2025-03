La salute di Papa Francesco: i medici sciolgono la prognosi

Il quadro clinico resta complesso e continuerà le cure in ospedale

CITTÀ DEL VATICANO – I medici che hanno in cura il Papa hanno sciolto la prognosi. “Tuttavia, in considerazione della complessità del quadro clinico e dell’importante quadro infettivo presentato al ricovero, sarà necessario continuare, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero”, riferisce il Bollettino.

Il fatto che i medici hanno sciolto la prognosi per il Papa significa che non è imminente pericolo di vita a causa dell’infezione per la quale è stato ricoverato.

Ma il quadro resta complesso e permangono altri pericoli, anche a causa dell’età, e per questo deve restare in ospedale, per curare in un ambiente protetto. E’ quanto spiegano fonti vaticane parlando di segni positivi ma con prudenza.