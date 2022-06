Papatheu (FI): “Da Musumeci prova di arroganza e cecità”

La bordata della senatrice forzista contro il presidente della Regione.

“Da Nello Musumeci arriva l’ennesima prova di pochezza, arroganza e cecità. Chi semina vento raccoglie tempesta. Al governatore siciliano uscente consiglio un bel bagno di umiltà”. Lo afferma in una nota la senatrice siciliana di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito alla disponibilità a fare un passo di lato annunciata da Musumeci in vista delle elezioni regionali nell’isola, in programma il prossimo novembre. “Musumeci non ha lavorato bene, ha fallito, e a testimoniarlo è la sconfitta che ha racimolato perfino nel suo Comune di nascita, Militello in Val di Catania, dove alle recenti elezioni Amministrative ha vinto il candidato del Partito democratico – aggiunge la parlamentare di FI -. L’appartenenza dell’ultima ora a Fratelli d’Italia, poi, è la ulteriore conferma di un uomo solo, a fine corsa”. (ansa)