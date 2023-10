Il paracadute non si apre: soldato vivo per miracolo VIDEO

Indagini per comprendere le cause dell'incidente

COLOMBIA – Il paracadute non si apre. Un soldato dell’Esercito nazionale colombiano ha vissuto momenti di terrore durante un lancio di prova dalla base militare di Tolemaida, nel comune di Nilo, in Colombia. Il suo paracadute, per ragioni ancora sconosciute, non si è aperto correttamente. Un filmato, diventato virale sui social, ha immortalato la terribile caduta libera. Nelle immagini, è possibile osservare il militare che precipita a grande velocità, in una discesa che ha fatto temere il peggio a chiunque lo abbia visto.

Vivo per miracolo

Nonostante i momenti di panici, fortunatamente l’uomo non ha subito ferite mortali. Il soldato è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato una frattura alla gamba. Al momento, le autorità stanno conducendo le indagini per comprendere le cause dell’incidente e assicurarsi che tali eventi non si ripetano in futuro. La sicurezza durante le esercitazioni militari è fondamentale e questo incidente mette in evidenza l’importanza di controlli rigorosi e costanti sulle attrezzature utilizzate.



