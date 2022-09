“Partito parallelo? De Luca corre con la fantasia”

La replica di Raffaele Stancanelli

“Il mio amico Cateno corre con la fantasia perché io non faccio parte di nessun partito parallelo. E’ vero che mi ha offerto il caffè parecchi mesi fa lui, quando ho tentato di tenerlo ancorato al centrodestra, ma poi gli avvenimenti ci hanno superato”.

“Oggi è candidato – aggiunge – e non posso ricambiare, lo farò in periodo non sospetto!”. Così Raffaele Stancanelli replica alle dichiarazioni del candidato alla presidenza della Regione, Cateno De Luca, rilasciate nel corso dell’intervista di LiveSicilia.