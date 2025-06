Partito repubblicano italiano, Currò confermato segretario regionale

A Messina, il XVIII congresso del Pri siciliano

PALERMO – Si è svolto all’Europa Palace Hotel di Messina il XVIII Congresso Regionale della Sicilia del PRI che ha visto l’elezione della Direzione Regionale e la riconferma, per acclamazione, del segretario regionale Pietro Currò.

In una assemblea partecipatissima, con i rappresentanti di tutte le province siciliane, sono intervenuti il Sindaco della città dottor Federico Basile, la Senatrice Dafne Musolino di Italia Viva l’ Onorevole di Sud chiama Nord Francesco Gallo, l’onorevole Calogero Leanza del PD, l’avvocato Salvatore Ragno per Fratelli d’Italia, il dottor Tino Cundari per Forza Italia, il dottor Lillo Grasso ed Emanuele Puglisi Allegra per Azione, l’onorevole Professore Maurizio Ballistreri, il professor Pippo Rao per Democrazia Liberale, il dottor Salvatore Giannotti per il PSI, l’avvocato Ninni Petrella in rappresentanza del movimento “Ripartiamo da qui”, il dottor Giovanni Frazzica per la DC, l’avvocato Marcello Scurria per il movimento ” Partecipazione” il dottor Elio Conti Nibali per il movimento “No Ponte”, Mimmo Corrao per il Partito del Popolo Siciliano ed sindacalista Pippo Previti per la Cgil.

Sono altresì intervenuti il presidente regionale dell’A.I.C.S. Lillo Margareci, il presidente di Confcommercio per la provincia di Messna Carmelo Picciotto, il dottor Salvatore Zoccali coordinatore del PRI della Calabria e la dottoressa Gabriella Andriani segretaria provinciale del PRI di Reggio Calabria.

A seguire la relazione del saggista dottor Corrado Fatuzzo sulla Sicurezza, del componente dell’ O.I.V. dell’Inps dottor Rosario Meli sul tema del lavoro in Sicilia e del già parlamentare e magistrato dottor Sebastiano Neri sulla Giustizia. I lavori della mattinata sono continuati con l’intervento del dottor Davide Giacalone direttore del quotidiano nazionale “LaRagione” e conclusi con l’intervento del dottor Corrado De Rinaldis Saponaro Segretario Nazionale del PRI e la consegna da parte del Presidente Regionale Francesco Zacca’ delle Targhe Ricordo ai relatori.

Nel pomeriggio il dibattito congressuale è continuato con gli interventi della dottoressa Erika

Smeriglio, del professor Francesco Pellico, del professor Pasquale Cassalia, della dottoressa Mafalda

Sparolo, del professor Roberto Carbone, del giornalista Angelo Di Rosa, dello scrittore Alessandro

Carrozza, la consigliera di Municipalità Nuccia Cammaroto, il dottor Giuseppe Catania, l’ingegnere

Calogero Colletto, il geometra Massimo Nicastro, il dottor Pino Blanda, il dottor Nino Gatto e la

responsabile del movimento femminile regionale PRI Gloria Cutugno.

Nella mozione conclusiva del Congresso viene ribadita la vocazione laica e riformista del PRI

fondata sulla Questione Morale e sulla Cultura per una Politica fatta di Valori, Ideali e Buona

Amministrazione.