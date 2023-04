Pasqua con i bimbi: “caccia alle uova” alla Villa Bellini VIDEO

Anche i genitori si sono appassionati alla ricerca e i turisti erano meravigliati nel vedere grandi e piccoli correre avanti e indietro.

CATANIA. Oltre mille uova nascoste tra le siepi e i giardini della Villa Bellini di Catania. Dieci animatori, orecchie da coniglio in testa, cestini di vimini alla mano e segnaletica a forma di uovo a portata di sguardo. Centinaia di bambini, accompagnati dai genitori, alla ricerca delle coloratissime uova nascoste con cura dai ragazzi di Compagnia Curiosi Incanti. Sono i numeri della prima “caccia alle uova di Pasqua”, interamente gratuita e aperta al pubblico, organizzata da Giovanni Santangelo Lacanea per regalare ai più piccoli un momento di gioco e condivisione all’insegna della natura e del rispetto.

“I bambini sono stati bravissimi, educati e generosi. La caccia è incominciata alle 16 in punto e alle 16.30 molti bimbi avevano già setacciato il percorso come segugi – spiega il giovane artista e fondatore di Compagnia Curiosi Incanti, leader del settore intrattenimento e spettacolo in Sicilia – anche i genitori si sono appassionati alla ricerca e i turisti erano meravigliati nel vedere grandi e piccoli correre avanti e indietro, chinarsi tra le siepi, cercare ad ogni angolo. Ma la cosa più bella è stata la generosità dei più piccoli, che hanno condiviso parte del “bottino” conquistato con chi non era riuscito a trovare nemmeno un uovo. Un bellissimo gesto alle porte della Pasqua”.

La caccia alle uova di Pasqua, la Easter Egg Hunt, è una tradizione di origine anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia e che piace moltissimo ai più piccoli.