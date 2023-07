Passeggeri bloccati a Zante: “La compagnia ci ha abbandonati“

In 180 sarebbero dovuti rientrare a Palermo ma i ritardi e le cancellazioni hanno impedito di farlo

2' DI LETTURA

PALERMO – Sarebbero dovuti rientrare a Palermo domenica, con un volo da Zante operato dalla compagnia Volotea, ad oggi 180 passeggeri sono bloccati in Grecia in attesa di notizie. Il loro volo sarebbe dovuto partire domenica alle 17.20, poi posticipato e, alla fine, cancellato. “La compagnia non ha comunicato nulla e ci aveva invitato a ripresentarci alle 12.50 della giornata di ieri, lunedì 17 luglio, ma il volo non è mai partito“ racconta Marco Pirolo, uno dei 180 sfortunati, a LiveSicilia.

C’è stanchezza mista ad amarezza tra i passeggeri che avrebbero voluto concludere le loro vacanze in maniera diversa, ma che sono stati costretti a trovare alloggi di fortuna ma anche a scontrarsi con gli agenti che, nella serata di ieri, volevano impedirgli di rimanere all’interno dello scalo.

“Siamo qui da 48 ore, la compagnia non ci ha dato alcuna sistemazione. Noi passeggeri abbiamo dovuto cercare un alloggio alle 23 in pieno luglio. Ogni notte ho pagato un hotel di tasca mia per me e la mia famiglia, c’è gente che ha dormito in aeroporto. Ieri stavamo arrivando allo scontro con la polizia, gli agenti non volevano rimanessimo in aeroporto, alla fine siamo arrivati all’accordo e siamo rimasti nell’area che confina con i controlli“.

Forse, ma il condizionale è obbligatorio, i 180 sfortunati passeggeri dovrebbero partire oggi alle 18 da Zante “sono voci di corridoio – ha aggiunto Marco Pirolo – chiaramente la situazione ha del paradossale. Ci hanno messo da parte, siamo diventati famosi in aeroporto, tutti conoscono la nostra storia. La compagnia non ha spiegato il motivo del ritardo e della cancellazione avvenuta nella tarda notte di domenica. La stessa sorte abbiamo subito nella giornata di ieri, con la cancellazione arrivata intorno alle 23. Tra di noi c’è gente anziana, bambini, chi ha bisogno di farmaci e una donna incinta che è stata male. Stiamo vivendo una vera odissea“.

I passeggeri stanno cercando una soluzione che, però, ad oggi ancora non c’è: “Abbiamo contattato la Farnesina che ci ha lasciato quasi sbattere – ha spiegato Pirolo – . L’Ambasciata italiana sta mettendo pressione a Volotea ma siamo stati abbandonati. La compagnia nella giornata di ieri ha operato voli per Napoli, Bari e Verona, noi siamo stati lasciati a terra. La situazione è disdicevole. Abbiamo provato noi stessi a contattare la compagnia, ma la cosa è impossibile perché al telefono rispondono sempre delle voci registrate“.