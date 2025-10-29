Paternò, ancora auto in fiamme: le indagini dei carabinieri

Altro episodio sul quale gli investigatori sono chiamati a far luce

PATERNÒ (CATANIA) – Auto in fiamme nella notte a Paternò. Era da poco trascorsa l’una quando i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in via Monfalcone per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo una Opel Corsa in sosta ai margini della strada. A rimanere danneggiata, nella parte posteriore, anche una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto, è intervenuta anche un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha assistito una donna anziana tramortita dalle esalazioni di fumo. Per fortuna, non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Sul posto sono dovuti, poi, intervenuti anche i tecnici dell’Enel poiché le fiamme hanno danneggiato anche alcuni cavi elettrici posti lungo le mura. Le fiamme hanno danneggiato la facciata e una porta in legno della vicina abitazione. Ad occuparsi delle indagini, i carabinieri della locale Compagnia. L’incendio di questa notte è avvenuto non molto lontano da quello avvenuto due notti fa, in via Gela, dove sono andate completamente distrutte altre due auto. Gli investigatori al momento non escludono nessuna pista in merito alle cause degli incendi.