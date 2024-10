Paternò, il tragico incidente sulla Statale: chi sono le vittime, il lutto

Umberto Turrisi (in foto) di Giardini Naxos e Natale Gagliano, ottant'anni oggi

CATANIA – Umberto Turrisi, 41 anni, viveva a Giardini Naxos, in provincia di Messina. Ieri mattina era alla guida del suo camion quando una tragica sequenza di eventi, sulle strada di contrada Scalilli, tra Paternò e Santa Maria di Licodia, lo ha ucciso.

Natale Gagliano avrebbe compiuto ottant’anni oggi

Ha perso la vita anche Natale Gagliano di Paternò (Catania), che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni. Era alla guida della sua Opel. Due vittime, dunque. Entrambi rimasti intrappolati nei loro mezzi in fiamme.

Uno scenario “da panico” che ha impegnato per parecchio tempo i vigili del fuoco e mandato in tilt il traffico. Le cause dell’impatto sono ancora in via di accertamento.

Il dolore di chi lo ha conosciuto

Il giorno dopo, l’incredulità è ancora palpabile. La bacheca Facebook di Turrisi, rimasta aperta ai commenti, sta dando ininterrottamente voce al dolore di amici e parenti.

“Sono certo che con la stessa ironia che ti contraddistingueva quando raccontavi le cose, starai raccontando questo maledetto incidente al tuo caro papà Gianni, che sarà stato il primo ad accoglierti tra gli Angeli”, scrive Andrew. “Buona strada è il saluto perfetto per te, che amavi guidare e fare tanti km”.

“Purtroppo ci risiamo! Arriva di nuovo quell’attimo in cui finisce tutto: il presente ed il futuro con i suoi progetti che incatenano la mente!” scrive Salvatore.

“Sicuramente ciò che non finirà mai e che non verrà cancellato è il passato, in cui sei stato e rimarrai per sempre il grande Umby. Quello dalla risata contagiosa – ricorda – e dall’ironia instancabile di chi proviene dalla strada”.