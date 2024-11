Trasportati e ricoverati in ospedale

PATERNÒ (CATANIA) – Incidente fra due auto al Corso Italia. È accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi al Corso Italia di Paternò.

L’incidente

Lo scontro ha provocato due feriti che sono stati condotti in ospedale con altrettante ambulanze del 118. Si tratta dei rispettivi conducenti delle vetture. Le loro condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul posto, gli agenti della Polizia municipale per i rilievi del caso.