Trasportato in elisoccorso un 44enne catanese

PATERNÒ (CATANIA) – Scontro fra un’auto ed una moto, attorno alle 15 di oggi, lungo la Strada Provinciale 57, zona Feudo San Vito, in territorio di Paternò.

Ad avere la peggio il centauro, 44enne catanese, che a seguito dell’impatto è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando diverse ferite. Allertati i soccorsi, sul posto è arrivata un’ambulanza della Misericordia di Santa Maria di Licodia in eccedenza al 118.

Ad essere stato inviato anche l’elisoccorso che è atterrato all’interno dello stadio “Falcone-Borsellino” di Paternò. Il ferito quindi è stato trasportato sino all’impianto sportivo che però era ancora chiuso. Qui, ad arrivare, anche l’ambulanza medicalizzata del 118 della postazione di Adrano.

Si è dovuto attendere l’arrivo di un dipendente comunale che era libero dal servizio per aprire il cancello e permettere ai sanitari di potere accedere dentro il campo di calcio dove era in attesa l’eliambulanza. Il 44enne è stato quindi posizionato all’interno del velivolo e trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Ad occuparsi dei rilievi dell’incidente, gli agenti della Polizia Locale.