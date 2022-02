Pechino 2022, sedicesima medaglia per l’Italia: Brignone fa suo il bronzo

La sciatrice azzurra conquista il terzo posto nella combinata alpina

PECHINO – Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata alpina femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Per l’Italia si tratta del sedicesimo podio in questi Giochi invernali, per Federica Brignone, invece, è il secondo dopo l’argento nello slalom gigante.

L’oro è andato alla svizzera Michelle Gisin, l’argento alla sua connazionale Wendy Holdener.

Mikaela Shiffrin, una delle favorite alla vittoria finale, è uscita alla seconda manche e conferma il suo periodo sfortunato visto che durante queste olimpiadi non ha portato a termine una gara. Fuori anche le altre azzurre impegnate oggi: Nicol Delago e Marta Bassino nello slalom, Elena Curtoni già nella discesa. Gisin si è confermata campionessa olimpica dopo quattro anni, con il tempo totale di 2’25″67.

“Straordinaria Federica! Una prova spettacolare in una gara difficilissima. Una medaglia fortissimamente voluta e cercata. Fede ha dimostrato di essere una sciatrice clamorosamente completa”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta il bronzo di Federica Brignone nella combinata femminile alle olimpiadi di Pechino. “E non è finita. Ora testa e cuore al Team Event di sabato dove la Brignone con gli altri azzurri può veramente, e ancora una volta, fare la differenza”, ha detto ancora Malagò