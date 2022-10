Pelligra torna a Catania, Ferraro: “Testa al Sant’Agata”

I rossazzurri provano ad allungare la striscia di vittorie consecutive. La lista dei convocati. (Foto Catania SSD)

CATANIA. La visita del presidente Ross Pelligra, la voglia di proseguire il filotto di vittorie consecutive, un ambiente carico ed entusiasta. Ce n’è abbastanza per approcciarsi al meglio alla sfida contro il Sant’Agata. Ma al Massimino arriva un avversario carico e che sa giocare al football.

“Non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo e perdere il senso della misura, è fondamentale avere il giusto equilibrio – racconta il salastampa mister Ferraro -. Siamo fortunati ad avere un presidente che ci trasmette determinazione e voglia. Prima dell’allenamento abbiamo scambiato due parole con lui e ne siamo felici: la sua presenza è una spinta in più, come il sostegno di tutta la dirigenza. Domani affrontiamo una squadra che gioca bene, con un ottimo allenatore che conosco personalmente”.

La parole di Pelligra

“Sono orgoglioso dei vostri primi risultati, mi congratulo con voi. Ci sono le basi per crescere ancora e sempre di più ma dobbiamo stare sempre attenti e continuare su questa strada, lavorando con entusiasmo ma duramente. Non dobbiamo pensare ad alcun record ma esclusivamente alla vittoria del campionato. Dobbiamo avere la mentalità da campioni, quella di chi resta umile ma si sente di poter vincere ogni volta che scende in campo”.

I convocati

Ventuno rossazzurri a disposizione di mister Ferraro:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

32 Giovinco

33 Buffa

79 Jefferson

99 Sarao