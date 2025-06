Tutto pronto per i Penalty Awards: i riconoscimenti del calcio siciliano

Il prossimo 18 giugno a Caltanissetta

CATANIA – Tutto pronto per la dodicesima edizione dei PENALTY AWARDS. Ancora una volta la tenacia e la determinazione del Patron Ettore Tortorici hanno fatto si che il calcio dilettantistico siciliano abbia, anche per quest’anno, la giusta e degna conclusione stagionale nella splendida cornice del Teatro Regina Margherita, nel cuore di Caltanissetta.

I Penalty Awards

Mercoledì 18 giugno alle ore 16.00 (con ingresso gratuito) la passerella più attesa del movimento non professionistico siciliano avrà un contorno di grande qualità. Saranno presenti tutti i più importanti dirigenti siciliani della FIGC e molti addetti ai lavori del calcio nazionale e regionale, dal Presidente Sandro Morgana, in qualità di Presidente della FIGC LND Sicilia al Presidente Nazionale della Divisione calcio a cinque Stefano Castiglia che riceverà il Premio PENALTY ORO al Presidente Alessandro Ricci del Siracusa Calcio ed il Presidente della già scudettata Meta Catania Enrico Musumeci sino ad alcuni direttori sportivi, allenatori ed addetti ai lavori tra i più noti in Sicilia.

Quattro categorie premiate

Categoria ECCELLENZA e PROMOZIONE con tre nomination per ruolo: Miglior portiere,difensore,centrocampista,attaccante,allenatore e dirigente.

Per la PRIMA CATEGORIA si sfideranno sempre tre nomination per ruolo ma solo come miglior giocatore, allenatore e dirigente.

Per la SERIE D, si premierà solo il miglior allenatore siciliano, e quest’anno sarà assegnato a Giovanni Campanella tecnico della Nissa FC.

L’emozione dei Penalty Awards

L’emozione unica dei PENALTY AWARDS consiste principalmente nel conoscere i vincitori solo attraverso l’apertura delle buste che avverrà sul palco. Trepidazione e suspense hanno caratterizzano da sempre l’evento, rendendolo unico nel suo genere.

Anche quest’anno saranno assegnati dei premi speciali: per la STAMPA Alessandro Vagliasindi, da sempre profondo conoscitore del calcio siciliano, per la sezione UN UOMO PER LO SPORT, da due anni dedicata al ricordo dello scomparso direttore sportivo Santo Palma sarà consegnato a Enrico Musumeci Presidente della Meta Catania, una delle squadre più forti del futsal nazionale.

Ad Andrea Barone il premio PERSONAGGIO TV, il poliedrico showman ed imitatore siciliano protagonista del programma televisivo di grande successo “Live Show” ed infine il PREMIO ALLA CARRIERA che verrà consegnato a Pietro Lo Monaco che ha legato il suo nome al grande successo delle stagioni del Calcio Catania in Serie A.

Per quanto riguarda il PREMIO TEAM AWARDS 2024 riconoscimenti per l’ATHLETIC CLUB PALERMO, per il campionato di Eccellenza con la presenza del suo Presidente Gaetano Conti, per la Promozione doveroso riconoscimento al MESSANA 1966 con il suo “double” (Campionato e Coppa Italia) e sarà Walter Messina il suo Presidente a ritirare il Premio. Per la Prima Categoria una Società storica che ritorna dopo qualche anno di assenza, il BRONTE CALCIO 2024 che vince il campionato e vola in Promozione da imbattuta (una delle poche Società in Italia).

I riconoscimenti

Anche quest’anno in scena anche la sezione PENALTY 11 METRI per coloro che attraverso il loro linguaggio sportivo e culturale si sono particolarmente distinti in questa stagione agonista. Saranno presenti e riceveranno il premio: Enzo Ingrassia, Presidente di Catania Rosso Azzurra, il Giornalista Giacomo Cagnes Direttore di Sicilia 242 e il Presidente della Nissa FC Luca Giovannone.

In questa dodicesima edizione una nuova sezione viene inserita ovvero il PREMIO FOOTBALL MANAGER per coloro che si sono particolarmente distinti in ruoli manageriali nel movimento calcistico e saranno premiati il Direttore Sportivo Evaristo Cola ed il dirigente sportivo Fabio Capuana.

Ad accompagnare il grande galà alcuni momenti artistici con le coreografie di Marianna Tomagra di Punto Danza e il giovane cantautore catanese Franz Tosto. Insomma ancora una volta lo sport e lo spettacolo insieme per un binomio vincente ed accattivante.

“Un premio unico”

Sarà un grande pomeriggio di sport e non solo, dichiara il suo conduttore e Patron Ettore Tortorici. “Quando nel 2014, insieme alla redazione di PENALTY, abbiamo pensato di portare tutto il calcio dilettantistico in una sua originale passerella, in molti hanno valutato che sarebbe stato impossibile. Ebbene oggi festeggiamo già la nostra dodicesima edizione. Vuol dire che quel sogno che abbiamo accarezzato oltre dieci anni fa era fattibile. Migliorandoci anno dopo anno e rendendo il premio unico nel suo genere ed ambito da tutti.

Volevo chiaramente ringraziare, oltre a PLAY VILLAGE, proprietaria del marchio e del format, tutti i miei collaboratori più stretti. Ed in modo particolare l’architetto Salvo Campo. Vi aspettiamo tutti a Caltanissetta il 18 giugno presso il bellissimo Teatro Regina Margherita. A tal proposito ringrazio anche il Sindaco Walter Tesauro e l’Assessore allo Sport Toti Petrantoni che hanno voluto fortemente il Premio nella loro splendida città che per la centralità logistica è l’ideale per una manifestazione regionale”.

Il 16 Giugno presso il foyer del Comune di Caltanissetta alle ore 11.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento con la partecipazione dell’Assessore allo Sport, Spettacolo ed Eventi Toti Petrantoni, dello stesso organizzatore Ettore Tortorici, nonché il dirigente sportivo Dott. Fabio Capuana e il Dott. Francesco Santocono giornalista e scrittore che per l’occasione presenterà il suo nuovo romanzo: “Chi vuol vivere per sempre”. Condurrà il giornalista Alessandro Silverio addetto stampa della Nissa FC.