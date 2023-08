Il ministro Lollobrigida: "Intervento da un milione di euro"

Un intervento di un milione di euro in favore delle aziende agricole colpite dalla peronospora, malattia che aggredisce soprattutto i vigneti. L’annuncio è stato fatto dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i provvedimenti decisi dal governo nel corso del Consiglio dei ministri di oggi. “Abbiamo varayo un primo intervento da un milione di euro”, ha affermato Lollobrigida.

L’allarme peronospora in Sicilia

Nelle ultime settimane in Sicilia si è sollevato l’allarme da parte del mondo delle aziende agricole per la vendemmia 2023. La campagna di quest’anno, infatti, è stata già in parte rovinata dalla peronospora e dal grande caldo di luglio che ha danneggiato irreparabilmente l’uva. . Il calo, secondo le associazioni di categoria, è stimato intorno al 40%. L’allarme, è stato lanciato da svariate associazioni di categoria. Tra le province più colpite in Sicilia quelle di Trapani e Agrigento.

Le mosse della Regione contro la peronospora

Anche la Regione Siciliana, intanto, sta correndo ai ripari. Gli ispettorati dell’Agricoltura sono stati invitati dal dipartimento dell’assessorato guidato da Luca Sammartino a trasmettere una relazione contenente la stima dei danni da peronospora della vite sul proprio territorio provinciale, indicando la superfice interessata e la percentuale stimata di danno ed allegando documentazione fotografica.

S.C.