Persiste il maltempo, allerta arancione per la Sicilia orientale

Scuole chiuse ad Acireale e allerta gialla nel resto dell’Isola

2' DI LETTURA

Torna il maltempo in Sicilia. Dopo una breve tregua, sono previsti ulteriori fenomeni piovosi, ma anche grandinate. La Protezione civile della Regione ha diramato un allerta meteo arancione per la Sicilia orientale da oggi e per le prossime 24-30 ore. E’ invece gialla nel resto dell’Isola.

Oggi sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti sud-est, mareggiate lungo le coste esposte. Da domani, per 24-36 ore, sono previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta arancione: ecco dove

In particolare, le precipitazioni saranno diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale, nelle province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa, con quantitativi cumulati da moderati fino ad elevati, specie sui settori nord-orientali ionici.

In sensibile diminuzione le temperature, dopo l’odierno rialzo dovuto allo scirocco. I venti saranno di burrasca da sud-est, agitati i mari (Stretto di Sicilia, Ionio meridionale e Tirreno meridionale).

Il Comune di Catania raccomanda prudenza

A seguito del nuovo bollettino meteo diramato dalla protezione civile regionale che segnala un allerta meteo arancione, l’Amministrazione Comunale di Catania raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali; di non utilizzare mezzi a due ruote; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d’acqua. Annullata l’edizione del “Lungomare Fest” fissata per domenica prossima, 21 maggio.

Scuole chiuse ad Acireale

Stefano Alì, sindaco di Acireale, in provincia Catania, con una ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole, del cimitero e della villa Belvedere ed ha annullato il consueto mercato del sabato che si tiene nella zona della stadio.

A Palermo allerta meteo gialla

La Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle ore 24 di domani. Su Palermo, informa una nota del Comune, è prevista allerta gialla.