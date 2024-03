Pesce privo di tracciabilità: scattano sequestri e multe VIDEO

40 chili sono andati distrutti perché non ritenuti idonei al consumo

PALERMO – Gli agenti della capitaneria di porto nei giorni scorsi hanno sequestrato 450 chili di prodotto ittico in quanto privi della documentazione attestante la tracciabilità degli esemplari posti alla vendita su strada e presso un esercizio commerciale.

Ai trasgressori sono state contestate 8 violazioni amministrative punite con multe per un importo totale pari a 9.000 euro.

Buona parte del prodotto ittico, visitato dai dirigenti veterinari dell’ASP e giudicato idoneo al consumo umano, è stato devoluto in beneficenza al Banco alimentare, mentre un quantitativo di 40 chili è stato distrutto da ditta specializzata in quanto non idoneo.

Nell’ambito di tali attività programmate, i militari di Termini Imerese hanno sequestrato un esemplare di tonno rosso, di circa 120 chili, catturato in violazione della normativa comunitaria che mira a preservare gli stock ittici dei grandi migratori. Al trasportatore, che deteneva l’esemplare, è stata contestata una sanzione amministrativa dell’importo di 3.000 euro.

Mentre a Porticello è stato posto sotto sequestro circa 80 chili di prodotto ittico congelato privo della documentazione attestante la provenienza.