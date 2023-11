Petralia Soprana, bambino cade dalle scale: ricoverato in rianimazione

L'incidente e l'intervento dell'elisoccorso

PALERMO– Un bambino di nove anni è caduto da una scalinata a Petralia Soprana. Nella rovinosa caduta si è procurato una ferita alle testa e una sospetta lesione alla calotta cranica. E’ stato inviato l’elisoccorso del 118 con a bordo il medico rianimatore che ha prelevato il bambino e lo ha trasportato all’Ospedale dei Bambini dove è ricoverato in rianimazione. Sono in corso accertamenti per verificare le sue condizioni. Sull’incidente indagano i carabinieri.