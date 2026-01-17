“Piano Battaglia riaprirà gli impianti di risalita il 24 gennaio”

Lo dice Totò Lentini, presidente di Palermo Energia

PALERMO- “La prossima settimana avremo a Piano Battaglia i tecnici dell’Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza, e sabato 24 gennaio apriremo al pubblico gli impianti di risalita”.

Lo dice Totò Lentini, presidente di Palermo Energia, la società in house della Città metropolitana di Palermo che si occupa degli impianti sciistici di risalita di Piano Battaglia, frazione del comune Madonita di Petralia Sottana, a circa 100 chilometri dal capoluogo. Lo scorso fine settimana, nonostante la neve, gli impianti sono rimasti fermi.

“Aspettiamo il via libera dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali che si occupa degli impianti a fune – spiega Lentini – arriveranno giovedì e venerdì e sabato saremo nelle condizioni di aprire gli impianti. Ieri abbiamo pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interessante per l’assunzione stagionale di cinque agenti di pedana e due di soccorso piste che si aggiunge a quello per il battipista, assunzioni che ci consentiranno di garantire l’apertura degli impianti in modo continuato”.