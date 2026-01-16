 Piazza Armerina, ferro oltre i limiti nell'acqua: divieto di utilizzo
Piazza Armerina, ferro oltre i limiti nell’acqua: divieto di utilizzo

Non si può usare a fini potabili, ma solo per usi igienico-sanitari
PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Presenza di ferro oltre i limiti previsti nell’acqua della rete idrica di Piazza Armerina. Il sindaco della città dei mosaici, Nino Cammarata, con un’ordinanza vieta l’utilizzo dell’acqua ai fini potabili in tutto il territorio di Piazza Armerina su indicazione dell’Asp di Enna che ha effettuato una campionatura.

L’acqua non deve essere utilizzata per bere, preparazione di cibi e bevande, lavaggio di alimenti e igiene orale” scrive il sindaco Cammarata. Dunque l’acqua può essere utilizzata esclusivamente per usi igienico-sanitari.

