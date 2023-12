Piazza Giovanni XXIII, denunciati due ladri di biciclette elettriche

Li ha riconosciuti un agente libero dal servizio

CATANIA – Nel primo pomeriggio di ieri, personale delle Volanti veniva inviato in Piazza Giovanni XXIII, dove veniva bloccato un camion adibito a carro attrezzi, con a bordo due individui che, poco prima, erano stati notati da un poliziotto libero dal servizio del X Reparto Mobile, mentre a piazza Europa asportavano una bici elettrica lì parcheggiata, e che caricavano sul camion.

I soggetti, due fratelli catanesi, entrambi pregiudicati, venivano sottoposti a perquisizione personale, successivamente estesa anche al veicolo, che dava esito positivo. Infatti sul furgone, oltre alla bici elettrica rubata, venivano rinvenute e sequestrate due mazze in legno, numerosi altri arnesi atti allo scasso, due bastoni lunghi circa un metro, e un catalizzatore.

Sul veicolo, inoltre, vi erano caricati anche dei rifiuti, specificamente carcasse di elettrodomestici; pertanto i due venivano accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Pertanto, i due fratelli venivano denunciati, in stato di libertà, per i reati di furto, ricettazione del catalizzatore, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, e solo uno dei due fratelli anche per il reato di trasporto abusivo di rifiuti.