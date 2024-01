Picanello, droga in vendita sui social: arrestato un 20enne

L'erba era a casa di sua nonna

CATANIA – Secondo i carabinieri, usava i social per proporre i suoi prezzi di vendita della droga. Per questo i carabinieri hanno arrestato un presunto spacciatore 20enne che operava a Picanello. Sono intervenuti a casa di sua nonna e hanno trovato due diverse qualità di marijuana. In un marsupio aveva 44 dosi di marijuana “amnesia”, per un totale di 150 grammi circa; e sette dosi di marijuana “skunk”, del peso di 20 grammi.

L’arresto

Il giovane, secondo i militari della squadra Lupi del Comando provinciale di Catania, proponeva la vendita sui social, e illustrava ai clienti prezzi e modalità di consegna utilizzando la messaggistica social. Oltre alla droga, nel marsupio vi erano banconote per alcune centinaia di euro che sono state sequestrate perché ritenute provento della vendita di droga.

Il giovane presunto pusher è sottoposto agli arresti domiciliari.