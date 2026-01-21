 Porto dell'Acquasanta travolto dal ciclone: danni alle imbarcazioni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Piogge intense e forti venti: danni anche al porticciolo dell’Acquasanta

Imbarcazioni compromesse dal ciclone
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Dopo avere devastato la parte orientale della Sicilia, il ciclone Harry ha colpito violentemente anche la costa palermitana, con violenti mareggiate che hanno provocato danni anche all’Arenella e al porticciolo turistico dell’Acquasanta.

Nel primo caso un’auto è stata inghiottita da un’onda dopo essere stata parcheggiata nei pressi del molo: il conducente è riuscito a mettersi in salvo in tempo. Nella zona è ancora in corso la conta dei danni. I forti venti e piogge intense hanno inoltre compromesso le imbarcazioni ormeggiate al porto dell’Acquasanta, alcune in parte affondate, (nella foto).

I lavori in corso

A contribuire sarebbe stata la coincidenza con alcuni lavori in corso, lo sostengono dalla società Marina di Villa Igiea. “Li sta svolgendo una ditta per conto dell’Autorità portuale e riguardano il ripristino della mantellata della diga foranea. In un tratto l’intervento è già stato eseguito, ma visto che sono stati rimossi dei massi protezione, la mantellata è rimasta parzialmente sguarnita e inevitabilmente non protetta”. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI