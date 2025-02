Perde il controllo e l’auto si ribalta: paura sulla statale per Pioppo

Altri due incidenti si sono verificati in città

PALERMO – Scia di incidenti in città e in provincia. Sulla strada statale 186, per cause ancora da accertare, un uomo ha perso il controllo della sua Fiat Panda e il mezzo si è ribaltato. E’ successo tra Pioppo e Monreale.

Nonostante la violenza dell’impatto, l’automobilista e il suo passeggero hanno riportato soltanto escoriazioni. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Monreale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Incidente anche in via Noce

In attesa che l’auto venisse rimossa dalla carreggiata si sono registrati rallentamenti al traffico. Un altro incidente si è verificato in via Noce a Palermo, sono rimasti coinvolti un’auto e un tir. Anche in questo caso la circolazione ha subito rallentamenti.

In via Perpignano è invece avvenuto uno scontro tra un’auto e uno scooter, ad avere la peggio è stato un uomo di 45 anni che viaggiava su un Piaggio Liberty. E’ stato trasportato in ospedale con codice giallo. Due giorni fa un altro grave incidente si è verificato in via Cappuccini.

Ubriaca contro le auto in sosta

Nello scontro tra un’auto e uno scooter è rimasto ferito G.A, un uomo di 66 anni che è stato poi ricoverato al Civico in gravi condizioni. Poche ore prime, una donna risultata positiva all’alcoltest, era uscita di strada finendo contro cinque auto parcheggiate in via Umberto Giordano.