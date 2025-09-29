 Piove, Palermo annega sotto l'acqua
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Piove, Palermo annega: quanto è lontana la normalità?

Oggi, come ieri. Cronaca di un disagio permanente
IL DEGRADO
di
1 min di lettura

Piove, Palermo annega. Fine del dispaccio. Però, qualche domanda dobbiamo intercettarla. Perché Palermo continua ad annegare sotto la pioggia? Perché si ripetono scene identiche: le macchine sommerse, i passanti che guadano un mare lercio? Sì, perché?

Questi interrogativi rappresentano l’unico antidoto possibile al fatalismo. ‘Piove, Palermo annega’, oggi, è la fotocopia dei ‘Piove, Palermo annega’ di ieri. Tutti messi in fila. Non possiamo rassegnarci. Né accettare che la nostra città replichi all’infinito il paradigma dell’invivibilità.

Abbiamo raccontato l’ennesima disfunzione provocata dalla pioggia dei giorni scorsi, a Palermo. Abbiamo annotato denunce e arrabbiature. L’Amap ha fatto il punto ‘tecnico’ dello stato dell’arte, concentrandosi sulle infrastrutture e chiamando in causa la ‘pioggia torrenziale’.

Piove, Palermo annega… e sembra di capire che dovremo abituarci alla reiterazione dei disagi in caso di precipitazioni: autunno e inverno hanno questa brutta abitudine. Allora, purtroppo, non resta che una domanda un po’ sconfortante: quanto è lontana la normalità? E parliamo di Palermo nel suo insieme, non soltanto nelle giornate di pioggia.

Scrivi a direttore@livesicilia.it

Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI