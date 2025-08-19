I problemi di salute del conduttore catanese

Come è morto Pippo Baudo? Da giorni circolano diverse ipotesi sulle cause del decesso del conduttore siciliano. Di certo si sa che era ricoverato da settimane al Policlinico Campus Bio-Medico di Roma.

Nelle scorse ore, a raccontare i suoi ultimi mesi di vita al “Corriere della Sera” era stato l’avvocato Giorgio Assumma, l’amico di una vita.

I problemi di vista e l’indebolimento delle gambe

“Pippo ha avuto un indebolimento neurologico alle gambe che lo ha condizionato molto – aveva spiegato Assumma – In più, vedeva poco e cercava di nascondermelo, mi individuava attraverso la provenienza della mia voce. Tutte le volte che andavo a trovarlo, uscivo con un senso di angoscia. Gli ultimi mesi li ha passati chiuso in casa, non è quasi mai uscito se non per andare al compleanno di Pingitore del Bagaglino, aveva difficoltà a incontrare la gente”.

“Anche con me, che l’ho conosciuto da giovane – aveva aggiunto – a 25 anni quando dalla Sicilia venne per il provino alla Rai (e mi disse se va male mi prenda a lavorare nel suo studio con lei), nell’ultimo periodo preferiva lunghe telefonate, gli raccontavo le barzellette e lo sentivo ridere”.

“Depresso? Un po’ sì, era sottotono – aveva concluso – Un uomo che ha vissuto sull’apprezzamento degli altri, sentiva che il tempo volava via”.

La caduta durante le festività natalizie

Il progressivo calo della vista, che gli aveva reso impossibile dedicarsi alla lettura – una privazione che lo aveva profondamente segnato – è stato uno dei segnali più evidenti del declino delle condizioni di salute di Pippo Baudo nei mesi che hanno preceduto la sua scomparsa.

A complicare ulteriormente la situazione era stata una caduta, avvenuta poco prima delle festività natalizie, che gli aveva provocato una lesione a una spalla. Dopo un breve ricovero ospedaliero, conclusosi con le dimissioni nei primi giorni di gennaio, il conduttore era tornato a casa con un tutore.

Il nuovo ricovero e l’infezione polmonare, come è morto Pippo Baudo

Con l’arrivo dell’estate, lo stato di salute dell’ex volto storico della Rai si era aggravato. Secondo quanto riferito a “Fanpage.it” da una fonte vicina ai medici che lo hanno seguito, Pippo Baudo era in ospedale da un mese: “Aveva un’infezione polmonare, nessun tumore a dispetto di quanto si sia vociferato nei giorni scorsi”.

Durante il ricovero non era mai stato trasferito in terapia intensiva, ma era stato sottoposto a cure mirate: “Era uscito da questa infezione, si stava riprendendo, ma poi c’è stato un problema cardiaco improvviso”. Proprio l’arresto cardiaco avrebbe determinato la morte del presentatore.