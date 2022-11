Piscina scoperta, avviata la manifestazione d’interesse per le tribune

La ditte interessate dovranno realizzare la struttura e i servizi annessi e la richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro il 28/11/2022

PALERMO – Il Comune di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale un avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della tribuna e dei servizi annessi della Piscina comunale scoperta.

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di individuare i soggetti richiedenti da invitare nella successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in lingua italiana trasmesse esclusivamente all’indirizzo PEC del Servizio Edilizia Pubblica ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it entro le ore 24:00 del giorno 28/11/2022.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate al RUP, architetto Paola Maida, all’indirizzo p.maida@comune.palermo.it entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Maggiori informazioni al link: https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?tp=2&id=35846