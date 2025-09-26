Il sindaco Trantino: "Abbiamo appreso la notizia con sincera commozione"

CATANIA – “È scomparso un visionario, un grande imprenditore che ha fatto sognare la mia generazione nella possibilità di creare proprio in Sicilia il più grande polo di innovazione del Mediterraneo. Con lui anche l’impossibile, il sogno dell’Etna Valley, è diventato realtà”.

Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando la scomparsa dell’ingegnere siciliano Pasquale Pistorio, che ha guidato la trasformazione della Sgs-Thompson in StMicroelectronics.

“Mi auguro che sia dedicata a lui la più grande fabbrica di carburo di silicio a ciclo integrale d’Europa che STM sta realizzando a Catania, nel segno del suo insegnamento”, ha aggiunto. “Solo chi osa, realizza qualcosa di grande”, ha concluso il ministro.

Il sindaco Trantino: “Sincera commozione”

“Con sincera commozione abbiamo appreso della scomparsa dell’ingegnere Pasquale Pistorio. Figura di straordinaria levatura. Con la sua visione e il suo impegno ha impresso a Catania e alla Sicilia un segno indelebile”. Lo ha scritto il sindaco di Catania, Enrico Trantino.

“Pistorio è stato il padre dell’Etna Valley, quel distretto produttivo che ha reso la nostra città protagonista nel campo della microelettronica e dell’innovazione tecnologica. Ha aperto a prospettive di sviluppo che ancora oggi si rinnovano con nuovi e importanti progetti”.

“La sua capacità di guardare lontano, la determinazione e la passione con cui ha creduto nella crescita industriale e occupazionale del nostro territorio resteranno un esempio per le future generazioni. Catania gli deve molto. E continuerà a beneficiare della sua intuizione che ha trasformato la nostra zona industriale in un punto di riferimento internazionale”.

“A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità catanese, esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia per la perdita di un uomo che ha saputo unire radici siciliane e respiro globale, facendoci comprendere che anche da qui possono nascere eccellenze di valore mondiale. Assumiamo l’impegno a ricordare perennemente la sua memoria di uomo laborioso al servizio della crescita e dello sviluppo della nostra gente e della nostra terra”. Lo ha scritto in una nota il sindaco di Catania Enrico Trantino.

Confindustria Catania: “Uomo e imprenditore straordinario”

“Con la scomparsa di Pasquale Pistorio perdiamo un uomo e un imprenditore straordinario, capace di unire visione, concretezza e passione per l’innovazione”. Lo dice Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania.

“La sua guida ha trasformato STMicroelectronics in un punto di riferimento globale e ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo dei semiconduttori in Italia, diventando uno dei pilastri del nostro tessuto economico”, ha aggiunto.

E ancora: “Pasquale Pistorio non era solo un professionista eccezionale: era un uomo che sapeva ispirare chi lo circondava, con lucidità, determinazione e grande umanità. Il suo carisma, il suo sguardo sempre rivolto al futuro e la sua capacità di valorizzare le persone hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità imprenditoriale”.

Tamajo: “Ha aperto strada all’industria hi-tech in Sicilia”

«La Sicilia perde un protagonista assoluto della modernità. Pasquale Pistorio ha dimostrato che la nostra isola poteva competere sul terreno più difficile, quello della tecnologia e dell’innovazione. Senza il suo coraggio e la sua determinazione oggi non parleremmo di Etna Valley», dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.

«Ha avuto l’intuizione di immaginare Catania come capitale di un distretto industriale ad alta specializzazione, anticipando di decenni ciò che oggi chiamiamo transizione digitale ed energetica – aggiunge Tamajo –. È grazie al suo lavoro se migliaia di giovani siciliani hanno trovato in patria opportunità che prima erano costretti a cercare altrove».

«La nuova fabbrica che STMicroelectronics sta realizzando a Catania rappresenta l’eredità più concreta del suo insegnamento – conclude Tamajo –. Il modo migliore per ricordarlo sarà far sì che quell’opera diventi il simbolo della continuità di un progetto che lui per primo aveva sognato e costruito».