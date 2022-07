Più di 24 ore di fiamme, circoscritto il rogo nell’Ennese

Ettari di verde distrutti. Canadair ancora in azione

Tre Canadair e un elicottero sono ancora impegnati nell’attività di bonifica dell’incendio, divampato ieri mattina, che ha distrutto ettari di verde a Piazza Armerina (Enna) e che adesso è circoscritto. Gravi i danni subiti dal bosco di Santa Caterina. Le attività di bonifica sono portate avanti dalla forestale che sta passando a setaccio le zona colpite cercando di fare una stima dei danni di un incendio che per alcune ore ha avuto un fronte di oltre un chilometro e che ha lambito anche l’ospedale Chiello.

Si cerca di capire l’origine dei roghi anche se le immagini satellitare rivelano una serie di focolai partiti alla stessa ora. C’è tanta rabbia nella città che ospita la Villa Romana del Casale con i suoi mosaici, circondata da ettari di boschi bellissimi che ogni anno bruciano inesorabilmente.