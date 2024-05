Pnrr, Lupo (Pd): “Condividiamo le preoccupazioni dell’Ance”

Le dichiarazioni del candidato dei Democratici

PALERMO- “Condividiamo la preoccupazione della presidente nazionale dell’Ance Federica Brancaccio che alla manifestazione “Città in scena, Festival della rigenerazione urbana”, in corso a Siracusa, ha esposto i risultati di un’elaborazione del Centro studi di Ance nazionale, in cui risulta che, a seguito dell’ultima revisione del Pnrr, circa 1 miliardo di euro di investimenti in rigenerazione urbana in Sicilia rischiano di uscire dal Piano”.

Lo ha detto Giuseppe Lupo, candidato del Partito Democratico al Parlamento Europeo, che aggiunge:

“Ci auguriamo che questo rischio venga assolutamente scongiurato perché sarebbe una iattura per il rilancio economico e produttivo della nostra isola, che ha bisogno di superare il gap infrastrutturale rispetto al Nord e la rigenerazione urbana rappresenta certamente una sfida fondamentale per il futuro della Sicilia”.

“Vigileremo sull’azione del Governo – conclude Lupo – a cui chiediamo che si attivi immediatamente per scongiurare questo pericolo e per mettere al sicuro il miliardo e 149 milioni di euro previsti sul Pnrr per finanziare interventi di rigenerazione urbana”.