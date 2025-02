Salvo Pogliese (FdI): “Fare luce sulla gestione del Gruppo Valtur”

Il senatore e capogruppo in Commissione Industria

CATANIA – Il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, capogruppo in Commissione Industria, ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al Ministro della Giustizia Carlo Nordio sottoscritta dai colleghi Salvo Sallemi, Raoul Russo ed Ella Bucalo.

Pogliese ha sollevato diversi interrogativi riguardanti la gestione del Gruppo Valtur, un tempo pilastro dell’industria turistica italiana, oggi al centro di una complessa vicenda giudiziaria e amministrativa.

“Il Gruppo Valtur per decenni ha rappresentato un punto di riferimento nel settore turistico sia in Italia che all’estero. Ha vissuto prima nel 2011 la procedura di amministrazione straordinaria a causa di una grave crisi economico-finanziaria. Successivamente nel 2018 il tribunale di Trapani ha disposto la confisca dei beni al proprietario, il signor Patti, interessando quindi l’intero Gruppo con la conseguente nomina di un amministratore giudiziario. L’evoluzione della vicenda ha visto nel 2024 la revoca della confisca, da parte della Corte di Appello di Palermo, e la riattivazione della procedura di amministrazione straordinaria”.

Gli interrogativi

“A seguito di questa decisione, i commissari straordinari del Gruppo Valtur, reintegrati nel loro ruolo, hanno presentato le dimissioni senza una motivazione apparente, sollevando ulteriori interrogativi sulla gestione del patrimonio aziendale. Per queste ragioni è necessario fare chiarezza e, nella mia interrogazione, ho posto una serie di quesiti relativamente all’operato dell’amministratore giudiziaria e dei commissari straordinari”.

“Difatti appare dirimente conoscere il valore complessivo del patrimonio del Gruppo Valtur nel 2011, al momento dell’ammissione in amministrazione straordinaria, e la consistenza patrimoniale attuale nonché le attività operative e gestionali effettivamente svolte dai commissari straordinari dimessi. Inoltre è da comprendere quale siano le motivazioni che hanno portato i commissari, reintegrati nel 2024, a rassegnare le dimissioni poco dopo il loro ripristino”.

Inoltre, il Senatore Pogliese ha richiesto informazioni dettagliate sull’operato dell’amministratore giudiziario durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione antimafia. Sarebbero emerse criticità riguardo alla gestione degli asset del Gruppo Valtur, in particolare per quanto riguarda locazioni e vendite di immobili a cui si aggiunge l’assenza di bilanci annuali depositati.

“È necessario fare piena luce sulla gestione del Gruppo Valtur, un’azienda importante del turismo italiano che merita di essere preservata”, ha dichiarato il Senatore Pogliese. “Chiediamo quindi la tutela di un patrimonio importante e, in particolar modo, degli interessi dei creditori”.