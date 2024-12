Pogliese, intervento al Senato: “L’eredità di Enzo Trantino” VIDEO

Le parole di commiato a Palazzo Madama

CATANIA – Intervento ieri sera in aula del senatore Salvo Pogliese per ricordare la figura di Enzo Trantino, scomparso giovedì scorso all’età di 90 anni. “L’eredità che Enzo Trantino ci lascia è fatta di valori solidi, di passione per la giustizia e di amore per la nostra terra”, ha detto.

“Un’eredità che ci richiama al valore del merito come giudizio per le cose degli uomini. Un’eredità in cui ci sono i doveri prima dei diritti, i sacrifici per ottenere risultati, l’abnegazione per metterci al servizio della gente”.