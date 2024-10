Policlinico, Gianni Pantuso nuovo primario della Chirurgia oncologica

L'incarico ha durata quinquennale

PALERMO – Firma del contratto per il professore Gianni Pantuso, nuovo direttore dell’unità operativa di chirurgia generale a indirizzo oncologico del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. L’incarico ha durata quinquennale.

Pantuso, professore ordinario di Chirurgia Generale, specialista in Chirurgia generale d’ urgenza e Pronto Soccorso e in Chirurgia dell’apparato digerente ed Endoscopia digestiva, è docente di “Chirurgia Oncologica” nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia e nel dottorato di ricerca in “Oncopatologia Cellulare Molecolare”, oltre a insegnare anche in cinque scuole di specializzazione dell’Università di Palermo.

Ha eseguito oltre settemila interventi nel campo della Chirurgia generale, oncologica, epatobiliare, esofago-gastrica, retto – colica, bariatrica, endocrina, proctologica e d’urgenza, nella quasi totalità in modalità mininvasiva, laparoscopica ed endoscopica.

È inoltre abilitato alla Chirurgia Robotica, responsabile della programmazione e attuazione del P.D.T.A (Piano diagnostico terapeutico) aziendale per il carcinoma colo-rettale, e co-responsabile del P.D.T.A. aziendale per l’obesità.

La Direttrice generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari, commenta: “La Chirurgia oncologica rappresenta un settore di grande importanza per la nostra Azienda, e sono certa che sotto la guida del Professore Pantuso, cui auguro buon lavoro, continueremo a migliorare la qualità delle cure e l’attenzione al benessere dei nostri pazienti”.