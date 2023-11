Politica, Fratelli d’Italia catanese si riunisce a congresso

Coordineranno Roberto Menia e Pierluigi Biondi

CATANIA – Sabato 25 novembre presso il centro fieristico Le Ciminiere di Viale Africa, con apertura dei lavori dalle ore 9, si terranno i congressi provinciale e comunale di Fratelli d’Italia, all’interno dei quali si procederà all’elezione dei presidenti e dirigenti comunali e provinciali.

“Dopo lo straordinario successo – dichiara Salvo Pogliese, coordinatore regionale di FdI per la Sicilia orientale – del tesseramento 2023 di Fratelli d’Italia in Sicilia, con un incremento del 419% di iscritti rispetto al 2022 per un totale di 24.132 adesioni, si apre ora la stagione congressuale per il rinnovo dei vertici comunali e provinciali in tutta la nostra regione. Sarà un momento di confronto e dibattito molto importante per continuare a costruire un futuro migliore per il nostro partito e per la nostra terra”.

Per Alberto Cardillo, coordinatore provinciale uscente di FdI, “Catania e provincia hanno segnato il record assoluto di iscrizioni, con oltre 5 mila tesserati, ed è pertanto giusto procedere a consultare la rinnovata ed estesa base che si è determinata. Siamo un partito vero e i partiti veri fanno i Congressi perché contano il consenso e il senso di appartenenza. Sono certo che qualità e quantità potranno assicurare un’ampia classe dirigente per i prossimi anni”.

I congressi saranno coordinati dal sen. Roberto Menia e da Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e responsabile nazionale Enti locali di FdI.