Polmonite interstiziale: cos’è, quanto può essere grave

I sintomi e il decorso

Tosse secca, malessere, dolore al petto e febbre. Sono i sintomi iniziali della polmonite interstiziale, una forma di infezione che interessa la struttura profonda del polmone, che ha colpito Claudio Baglioni in forma acuta. Ma il vero campanello d’allarme è la dispnea, ovvero la mancanza di fiato anche a riposo, che può peggiorare rapidamente.

Polmoniti: i numeri

Le polmoniti provocano ogni anno in Italia 150mila ricoveri e circa 10mila decessi. Possono esser causate da batteri e virus. La forma classica è un’infiammazione che colpisce gli alveoli, le piccole ‘camere’ in cui avviene lo scambio di ossigeno ed è in genere provocata dallo streptococco pneumonie, batterio che ha sviluppato resistenza ai farmaci ma per il quale c’è un vaccino.

Polmonite interstiziale: sintomi e sviluppo

I sintomi tendono a comparire gradualmente: tosse secca, più intensa durante la notte, dolore toracico e febbre. Nelle forme acute, come quella che ha colpito Baglioni, può comparire affanno anche a riposo, segnale che richiede una visita specialistica, seguita da radiografia, tac e test della funzionalità respiratoria.

Prima si interviene e meglio è, perché nelle forme acute il quadro può peggiorare in pochi giorni. La capacità di risposta dipende dall’età del paziente e dalla rapidità con cui viene trattata: alcune forme possono lasciare esiti permanenti. Le terapie sono quelle antibiotiche unite, nei casi più gravi, ai corticosteroidi per ridurre l’infiammazione. Quando c’è una riduzione dell’ossigenazione diventa necessaria l’ossigenoterapia o il supporto ventilatorio.