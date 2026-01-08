Le decisioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

PALERMO – Rafforzare i controlli davanti alla parrocchia di San Filippo Neri e potenziare la tutela degli autisti dei mezzi pubblici che transitano allo Zen.

Sono le prime decisioni prese dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Massimo Mariani.

La richiesta al ministero dell’Interno

Nel frattempo è stato chiesto al ministero dell’Interno di inviare nuove unità di forze dell’ordine per il controllo della città.

Il clima è di tensione dopo che sono stati esplosi, in due diverse circostanze, colpi di fucile e pistola contro la chiesa. Ad accorgersene è stato il parocco Giovanni Giannalia. Non è era difficile notare i buchi sul portone e sui muri.

La decisione: più passaggi in via Coppi

Si è allora deciso di incrementare i passaggi delle forze dell’ordine davanti all’edificio religioso di via Fausto Coppi. La settimana scorsa due ragazzini a bordo di uno scooter elettrico hanno bloccato la marcia di un autobus vicino via Rocky Marciano. Uno dei due ha minacciato l’autista mostrando una pistola.

Le prossime mosse saranno dotare i mezzi dell’Amat diun pulsante per lanciare l’allarme direttamente alla sala operativa delle forze dell’ordine. A bordo sarà anche piazzato un vetro blindato per proteggere l’autista dalle incursioni.