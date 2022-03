Ponte Corleone, c’è l’ordinanza: domani parte la riapertura

Stabilito il calendario per la rimozione delle barriere

PALERMO – Partono domani 25 marzo i lavori di rimozione delle barriere su Ponte Corleone. Le maestranze e i tecnici dell’Anas con la presenza della Polizia Municipale provvederanno a rimuovere le barriere New Jersey dalla direzione Trapani e installeranno la nuova segnaletica, i lavori continueranno lunedì sul lato direzione Catania. È quanto emerge dalla riunione di oggi della Quarta Commissione Consiliare del Comune di Parle riunitesi per affrontare le criticità legate all’asse viario, Viale Regione Siciliana- Ponte Corleone.

Alla riunione sono intervenuti ai lavori, gli Assessori Prestigiacomo e Catania, un delegato del comandante dei Vigili Urbani, l’architetto Cittati nella qualità di RUP competente, i delegati del comitato “Ponte Corleone” e tutti i componenti della Quarta Commissione per affrontare l’argomento. Oggi è stata adottata la nuova ordinanza, la 377.

Gli Uffici si sono impegnati a restituire al traffico veicolare le due corsie, per senso di marcia, entro martedì 29 marzo. Il Presidente della Commissione Gianluca Inzerillo e il Comitato “Ponte Corleone” hanno manifestato l’esigenza di riapertura delle bretelle laterali di accesso al Ponte, al fine di agevolare l’accesso all’asse principale dei mezzi proveniente da Via Villagrazia e da Via Ernesto Basile ed agevolare le aziende insistenti sul territorio dopo un lungo periodo di crisi. L’ordinanza attuale però, non prevede nell’immediato la loro riapertura ma solo successivamente, se necessario e a seguito di monitoraggio della viabilità, verranno esaminati eventuali provvedimenti migliorativi a quelli intrapresi.

Il Presidente della Quarta Commissione Gianluca Inzerillo e il Comitato “Ponte Corleone” hanno evidenziato che, a parer loro, la mancata riapertura delle bretelle con la nuova configurazione proposta dagli Uffici potrebbe compromettere la fluidità del traffico. A tal proposito il Comitato aveva già elaborato delle proposte alternative dalle quali si evince una diversa configurazione che sono state consegnate, durante i lavori, agli uffici competenti. Alla luce della riapertura, il comitato “Ponte Corleone” ha comunque deciso di sospendere la manifestazione “Ri-Uniamo Palermo” indetta per il 28 marzo.