Il Ponte sullo Stretto? Il Def: “Al momento mancano le coperture”

Costerà 13,5 miliardi e 1,1 per le opere complementari

PALERMO – Il Ponte sullo Stretto si farà ma occorre cercare le coperture. È quanto risulta dal Documento di economia e finanza recentemente varato dal governo nazionale.

“Il costo dell’opera oggetto di concessione dagli aggiornamenti svolti risulta di 13,5 miliardi”, si legge nell’atto di programmazione economica mentre “le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi, si stima avranno un costo di 1,1 miliardi”.

In ogni caso si precisa che “ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio”.

“Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell’ambito dei prossimi contratti di programma con Anas”, si aggiunge nel Def.

Al finanziamento dell’opera, puntualizza il documento, “si intende provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione”. Ad appostare le coperture a carico del bilancio dello Stato, però provvederà la legge di bilancio 2024. Inoltre il Def spiega che “i finanziamenti all’uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale: saranno a tal fine considerate prioritarie le interlocuzioni con finanziatori istituzionali quali la Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti; l’accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility – Cef (partecipazione al bando entro settembre 2023)”.