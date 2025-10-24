L'annuncio di Webuild

PALERMO – Webuild avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne da impegnare nella costruzione del ponte sullo stretto di Messina. “In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero”, dice Webuild in una nota.

“Ponte sullo Stretto, progetto strategico”

“Il Ponte è un progetto strategico per la crescita economica, la logistica, il turismo e la mobilità del Paese – si legge ancora -. Migliorerà le connessioni tra le due sponde dello Stretto, collegherà la rete ferroviaria ad alta velocità e alta capacità, finalmente in costruzione in Sicilia, con quella del continente, oltre a rafforzare la competitività del sud e dare impulso a una filiera industriale diffusa e sostenibile”.

Webuild punta sulle scuole di Cantiere Lavoro Italia

Per supportare la realizzazione di questo progetto Webuild fa perno sul sistema di scuole di ‘Cantiere Lavoro Italia’, che coinvolge operai e impiegati nei percorsi di inserimento al lavoro, specializzazione e sviluppo delle competenze. “Un investimento concreto nella formazione, nel lavoro e nello sviluppo delle comunità”, dice l’azienda.

Lanciato nel 2023, il programma ‘Cantiere Lavoro Italia’, che ad oggi ha formato circa 1.700 persone tra operai ed impiegati, ha l’obiettivo di valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio. Rivolto sia a giovani senza esperienza che a risorse da riqualificare, offre percorsi formativi concreti e opportunità di inserimento nei cantieri.

Nel sud Italia, Webuild, in collaborazione con le Scuole Edili, ha infatti costruito una rete capillare di centri formativi per preparare le nuove generazioni alle sfide delle grandi infrastrutture complesse: dalle scuole di cantiere in Calabria per la formazione specializzata di operai e staff, al centro attivo in Campania, fino al laboratorio formativo di Bovino (Foggia) in Puglia, “che rappresentano un punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze tecniche nel territorio”.

Il Centro Webuild in Sicilia

In Sicilia il Centro di addestramento avanzato di Belpasso (Catania), inaugurato nel novembre 2023 in collaborazione con la Regione Siciliana “è oggi il fulcro della formazione sullo scavo meccanizzato”. Dotato di simulatori Tbm e macchinari all’avanguardia, il centro offre un’esperienza formativa completa, grazie alla docenza di esperti interni e professionisti esterni. In linea con il protocollo siglato con la Regione Siciliana, la Regione Calabria e la Regione Campania, Webuild ha inoltre promosso numerose iniziative per attrarre nuovi candidati: collaborazioni con scuole e università, recruiting day e attività di orientamento sul territorio.

Ponte sullo Stretto, tutte le opportunità di lavoro

Queste le posizioni aperte per il progetto del Ponte sullo stretto di Messina: Responsabile finanza e assicurazioni; responsabile controllo qualità; Hr generalist; Buyer; ispettore salute e sicurezza; ispettore controllo qualità; ispettore controllo ambientale; planner; internal audit manager; compliance manager. previste anche le possibilità di candidature spontanee per i membri dello staff e per gli operai. Tutte le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink nel progetto del ponte sullo Stretto dovranno essere inviate alla pagina internet dedicata.