Ponte sullo Stretto, i geologi: ‘Pronti a dare supporto’

'Occasione di crescita per la regione siciliana e per il Paese'

ROMA – I geologi sono pronti a fornire il supporto necessario per il progetto del Ponte sullo stretto di Messina. Lo hanno garantito il presidente dal consiglio nazionale dei geologi, Arcangelo Francesco Violo, ed il presidente del suo centro studi, Lorenzo Benedetto che ricordano come il ‘DL Ponte’, nel testo convertito in legge, richieda una particolare attenzione all’aggiornamento della modellazione geologica.

All’incontro dedicato agli “Aspetti geologici, sismici e normativi delle opere infrastrutturali complesse nell’area dello Stretto di Messina”ha partecipato anche il vicepremier e ministro Matteo Salvini che ha ribadito l’importanza strategica del ponte sullo Stretto di Messina nel corridoio Scandinavo – Mediterraneo, che rappresenta un volano per lo sviluppo economico e un’occasione di crescita per la regione siciliana e per il Paese.

Il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Massimo Sessa, ha evidenziato come gli studi e approfondimenti realizzati siano il risultato del contributo che professionisti e universitari hanno inteso offrire per il ‘Messina Type deck’, mostrandosi pronti ad una sfida di tale portata con la solidità della tecnica italiana, che già per il passato ha più volte dimostrato la capacità di realizzare grandi opere come questa.